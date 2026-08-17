  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuriş’e o şirketlerle ilişkisi soruldu! Ortaklıkları kabul etti Çamlıhemşin tüneli açıldı! Yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlayacak Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…” Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık! Eski sevgili dehşeti! Binayı kundaklayıp kaçtı: “Ölüm korkusuyla yaşıyorum” Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Dünya Alçak Kushner ve katil Netanyahu el sıkıştı: Gazze için barış maskeli hain anlaşma
Dünya

Alçak Kushner ve katil Netanyahu el sıkıştı: Gazze için barış maskeli hain anlaşma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alçak Kushner ve katil Netanyahu el sıkıştı: Gazze için barış maskeli hain anlaşma

Siyonist çete ve küresel hamileri, Gazze’yi tamamen dirençsiz bırakıp işgali kalıcı kılacak yeni tuzağı devreye soktu. Katil Netanyahu ve küresel zorba Trump’ın alçak damadı Jared Kushner, Filistin halkının meşru savunma hakkını elinden almayı ve bölgeyi insani şantajla teslim almayı hedefleyen hain planda el sıkıştı!

Tel Aviv ve Washington hattında kurulan kumpas masasında, Gazze’nin geleceğini ipotek altına alacak en tehlikeli hamlenin detayları netleşti. Sahte "barış ve yeniden imar" söylemlerinin arkasına sığınan Siyonist akıl, sahadaki askeri başarısızlığını diplomatik bir şantajla kapatmaya çalışıyor. Katil Netanyahu ve Siyonist lobinin sözcüsü küresel zorba Trump’ın alçak damadı Jared Kushner tarafından uygulamaya konulan kirli plan, Gazze’ye yönelik insani yardımları ve altyapı çalışmalarını tamamen silahsızlanma şartına bağlıyor.

Terör devleti İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Orta Doğu turu kapsamında İsrail’i ziyaret eden ABD’nin küresel zorba Başkanı Donald Trump’ın alçak damadı Jared Kushner’ı kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes sürecinin yanı sıra bölgenin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklar ele alındı.

Terör devleti İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, katil Netanyahu ile Beyaz Saray ve Barış Kurulu yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin "derin ve yapıcı" geçtiği belirtildi. Görüşmede, Gazze’nin silahsızlandırılması ve bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

İLK GRUBUN GÜNDEMİ SİLAHSIZLANDIRMA VE İSRAİL'İN ÇEKİLMESİ

Çalışma gruplarından ilkinin Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi sürecine odaklanacağı kaydedildi.

Katil İsrail Başbakanlık Ofisi, sürecin mümkün olduğunca hızlı şekilde yürütülmesinin ve Gazze’de yeniden imar çalışmalarına başlanmadan önce tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

İkinci çalışma grubunun ise Gazze’de yaşayan Filistinlilerin temel insani ihtiyaçlarına yoğunlaşacağı belirtildi. Bu kapsamda kanalizasyon altyapısı, temiz su temini ve halk sağlığıyla ilgili diğer sorunların ele alınacağı ifade edildi.

İsrail tarafı, çalışma gruplarında kimlerin yer alacağı ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağı konusunda ise ayrıntı paylaşmadı.

Kushner’ın Netanyahu ile görüşmesine, Trump tarafından Barış Kurulu'nda yüksek temsilci olarak görevlendirilen eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in de katıldığı aktarıldı.

KUSHNER HAMAS HEYETİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Kushner ve beraberindeki heyet, İsrail ziyaretinden önce Mısır'da temaslarda bulundu. Heyet, dün El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Kushner ve beraberindeki yetkililer daha sonra Kahire'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi ve üst düzey bir Türk yetkilinin de bulunduğu belirtildi.

Mısırlı bir diplomat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Kushner’a önemli bir mesaj ilettiğini aktardı. Buna göre Hamas, Netanyahu’nun Barış Kurulu tarafından hazırlanan silahsızlanma planının şartlarına uyacağını kamuoyu önünde açıklaması halinde planı uygulamaya başlayabileceğini bildirdi.

NETANYAHU 15 MADDELİK PLANI REDDETMİŞTİ

Barış Kurulu, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik 15 maddelik bir plan açıklamıştı.

Netanyahu ise söz konusu planı reddederek, 27 Ekim’de yapılması planlanan Knesset seçimleri öncesinde bu konudaki tutumunu değiştirmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor!
Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor!

Gündem

Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor!

Hamas’tan İsrail’e Gazze’den tamamen çekilme çağrısı
Hamas’tan İsrail’e Gazze’den tamamen çekilme çağrısı

Dünya

Hamas’tan İsrail’e Gazze’den tamamen çekilme çağrısı

Kushner ile Hamas heyeti Mısır’da görüştü: Masada Gazze’nin silahsızlandırılması vardı
Kushner ile Hamas heyeti Mısır’da görüştü: Masada Gazze’nin silahsızlandırılması vardı

Dünya

Kushner ile Hamas heyeti Mısır’da görüştü: Masada Gazze’nin silahsızlandırılması vardı

Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 18 yaralı
Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 18 yaralı

Dünya

Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 18 yaralı

Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün
Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün

Dünya

Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün

Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor
Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor

Dünya

Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23