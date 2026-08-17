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Gündem Kolombiya'da halk yine sokakta! Kızıl gökyüzü depremin habercisi mi?
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Kolombiya'da halk yine sokakta! Kızıl gökyüzü depremin habercisi mi?

Yeniakit Publisher
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Kolombiya'da halk yine sokakta! Kızıl gökyüzü depremin habercisi mi?

Kolombiya'yı sarsan 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken gökyüzünün aniden kızıl ve turuncu tonlara bürünmesi halkı tedirgin etti. Depremin yaralarını sarmaya çalışan bölgede dikkat çeken görüntülerin ardından bazı vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı. “Yeni bir deprem mi geliyor?” endişesine uzmanlardan açıklama geldi.

Kolombiya'yı sarsan 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken gökyüzünün aniden kızıl ve turuncu tonlara bürünmesi halkı tedirgin etti. Depremin yaralarını sarmaya çalışan bölgede dikkat çeken görüntülerin ardından bazı vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı. “Yeni bir deprem mi geliyor?” endişesine uzmanlardan açıklama geldi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bölgede endişeli bekleyiş sürerken bu kez gökyüzünde ortaya çıkan sıra dışı görüntüler paniğe neden oldu.

Gün batımına doğru gökyüzünün yoğun kırmızı ve turuncu renklere bürünmesi, büyük depremin etkisini henüz üzerinden atamayan vatandaşları tedirgin etti.

KIZIL GÖKYÜZÜ HALKI TEDİRGİN ETTİ

Depremin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesinin ardından ortaya çıkan kızıl gökyüzü görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

Özellikle büyük bir sarsıntının hemen ardından yaşanması nedeniyle manzarayı gören bazı vatandaşlar bunun yeni bir sismik hareketliliğin işareti olabileceğinden endişelendi.

Bölgede yaşayanların bir bölümünün evlerinden çıkarak sokaklarda beklediği belirtilirken, sosyal medyada da “Depremle bağlantısı var mı?” sorusu gündeme geldi.

“DEPREMLE BAĞLANTISI VAR MI?”

Meteoroloji uzmanları ise gökyüzündeki kızıllığın deprem veya yaklaşan yeni bir sismik hareketlilikle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar yaşanan olayın doğal bir atmosfer hadisesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Bu manzara, yerel halk arasında ‘candilazo’ veya ‘arrebol’ olarak bilinen tamamen doğal bir atmosferik olaydır. Gün batımı civarında güneş ışığı atmosferde daha uzun bir yol kat eder ve havadaki parçacıklar ile aerosoller tarafından saçılarak gökyüzünde ve bulutlarda yoğun kırmızı ve turuncu tonlar oluşturur.”

KIZIL RENGİN NEDENİ GÜNEŞ IŞINLARI

Güneş ufka yaklaştığında ışığın atmosfer içerisinde katettiği mesafe artıyor. Kısa dalga boylu ışıkların daha fazla saçılması sonucu kırmızı ve turuncu tonlar gözlemciye daha belirgin biçimde ulaşıyor.

Atmosferde bulunan toz, nem ve aerosol miktarı da bazı günlerde bu renklerin çok daha çarpıcı hale gelmesine yol açabiliyor.

Kolombiya'da görülen kızıl gökyüzünün de bu atmosferik koşulların birleşmesi sonucunda ortaya çıktığı değerlendiriliyor.

DEPREM KORKUSU DEVAM EDİYOR

Ancak bilimsel açıklamalara rağmen büyük depremin ardından yaşanan her sıra dışı gelişme bölge halkında tedirginliğe yol açıyor.

7.4 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu psikolojik etkinin sürdüğü Kolombiya'da vatandaşlar olası artçı sarsıntılara karşı gelişmeleri yakından takip ediyor.

Uzmanların açıklamasına göre gökyüzünün kızıla bürünmesi yeni bir depremin habercisi değil, doğal atmosfer koşullarının oluşturduğu dikkat çekici bir gün batımı olayı.

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