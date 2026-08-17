Erdoğan İsrail'in İran planını bozdu! Ankara'dan tarihi veto

İngiltere merkezli The Telegraph, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir planın perde arkasını gündeme taşıdı. Gazetenin İsrailli ve Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İsrail yönetimi, İran'daki rejimi devirmek amacıyla Kürt silahlı grupların kullanıldığı kapsamlı bir kara operasyonu hazırladı.

Ancak Netanyahu yönetiminin planının karşısına Türkiye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a yaptığı sert itirazın ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin operasyona onay vermediği aktarıldı.

NETANYAHU DOSYAYI TRUMP'A SUNDU

Habere göre Netanyahu, 11 Şubat'ta Beyaz Saray Durum Odası'nda Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran yönetiminin devrilmesini hedefleyen kapsamlı bir dosya sundu.

Mossad tarafından hazırlanan ve CIA ile de görüşüldüğü belirtilen planın merkezinde, İranlı Kürtlerden oluşan binlerce silahlı unsurun ABD hava desteğiyle İran'ın batısına geçirilmesi bulunuyordu.

Plan kapsamında savaşçıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden sınırı geçmesi, İran içerisindeki grupların silahlandırılması ve başlatılacak ayaklanmayla Tahran yönetiminin zayıflatılması hedefleniyordu.

PLANIN KARŞISINA ERDOĞAN ÇIKTI

The Telegraph'ın aktardığına göre İsrail'in planının önündeki en büyük siyasi engellerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde, Ankara'nın İran'daki Kürt silahlı grupların güçlendirilmesinin Türkiye'nin güvenliği açısından kabul edilemez sonuçlar doğurabileceği konusunda Washington'u uyardığı belirtildi.

Gazete, Erdoğan'ın Trump'a verdiği mesajı şöyle aktardı:

“Bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.”

Ankara'nın itirazının ardından Washington yönetiminin operasyona yönelik tutumunun değiştiği ve İsrail'in planladığı gizli kara harekâtından vazgeçildiği öne sürüldü.

18 MART'TA HAREKETE GEÇECEKLERDİ

Haberde operasyon için hazırlıkların ileri bir aşamaya ulaştığı da belirtildi.

İranlı Kürtlerden oluşan 6 farklı grubun operasyona katılmasının planlandığı, savaşçıların Irak üzerinden İran'a geçerek ülke içerisindeki unsurlara silah sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kürt güçlerin 18 Mart'ta harekete geçmeye hazırlandığı, ancak operasyonun başlaması için Trump'ın nihai onayının beklendiği ifade edildi.

Khabat Örgütü Genel Sekreteri Babasheikh Hosseini'nin de savaşın ilk günlerinde, “Kürt güçlerin sahada bulunması İran'daki rejimin devrilmesini hızlandıracaktır.” sözleriyle plana destek verdiği hatırlatıldı.

İSRAİL KARA HAREKÂTI İÇİN KORİDOR AÇMAYA ÇALIŞTI

The Telegraph'a göre İsrail, olası kara harekâtının önünü açmak amacıyla İran'ın batısındaki çok sayıda hedefi vurdu.

Rejim yetkilileri, askeri üsler, füze sistemleri, polis merkezleri ve Besic noktalarının hedef alınmasının, Kürt silahlı grupların ilerleyebileceği bir koridor oluşturma planının parçası olduğu ileri sürüldü.

Ancak operasyona katılması planlanan grupların yalnızca askeri destekle yetinmediği, İran yönetiminin devrilmesi halinde kendi siyasi geleceklerine ilişkin güvenceler de talep ettiği belirtildi.

TRUMP'TAN NETANYAHU'NUN SENARYOSUNA: “SAÇMA”

İsrail'in planı yalnızca Ankara'nın değil, Washington'daki bazı yetkililerin de itirazıyla karşılaştı.

Habere göre Beyaz Saray Durum Odası'ndaki görüşmenin ardından ABD'li yetkililer, Netanyahu'nun sunduğu senaryonun bazı bölümlerinin uygulanabilir olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

CIA Direktörü John Ratcliffe'ın Trump'a planın ayrıntıları hakkında bilgi vermesinin ardından ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun rejim değişikliği senaryolarını “saçma” olarak nitelendirdiği öne sürüldü.

Körfez ülkelerinin de İran'ın etnik temelde parçalanmasının bütün Orta Doğu'yu yeni bir istikrarsızlık dalgasına sürükleyebileceği konusunda Washington'u uyardığı aktarıldı.

MOSSAD'DA PLANIN FATURASI AĞIR OLDU

İran'da rejim değişikliği planının hayata geçirilememesinin İsrail istihbaratında da krize neden olduğu belirtildi.

Habere göre Mossad Direktörü Roman Gofman, planın hazırlanmasında rol oynayan teşkilatın iki üst düzey yetkilisini görevden aldı.

Netanyahu'nun pes etmediği ve 28 Temmuz'da Oval Ofis'te Trump ile yaptığı görüşmede rejim değişikliği seçeneğini yeniden gündeme getirdiği aktarıldı.

Ancak Netanyahu'nun belirli koşullarda İran yönetiminin devrilebileceğini savunmasına rağmen Trump'ı ikna edemediği belirtildi.

ANKARA'NIN VETOSU İSRAİL'İN HESABINI BOZDU

Trump yönetiminin bundan sonraki süreçte yeni bir kara harekâtı yerine İran üzerinde uzun süreli ekonomik baskıya ağırlık vermeyi tercih ettiği kaydedildi.

Washington'ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın bölgesel vekil güçlere desteğinin sona erdirilmesi ve Tahran'ın nükleer ve füze programlarının ortadan kaldırılması bulunuyor.

The Telegraph'ın aktardığı tabloya göre Netanyahu'nun Kürt silahlı grupları İran'a sokarak rejim değişikliğinin önünü açmayı amaçlayan planı, Türkiye'nin güvenlik kaygıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a ilettiği sert itirazın ardından hayata geçirilemedi.

Böylece Ankara'nın müdahalesi, İran'ın etnik fay hatları üzerinden parçalanması halinde bütün bölgeyi etkileyebilecek yeni bir çatışmanın önündeki en önemli engellerden biri oldu.