Bruce Willis'in son görüntüsü inanılmaz! Gören bir daha bakıyor

Afazi ve frontotemporal demansla mücadele ettiği için oyunculuk kariyerini noktalayan dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, kızı Tallulah Willis'in düğününde objektiflere yansıdı. Uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam süren 71 yaşındaki aktörün ailesiyle verdiği poz, hayranlarında büyük yankı uyandırdı.

Bir döneme damga vuran yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınan Bruce Willis, bu kez beyaz perdedeki bir rolüyle değil, kızının en mutlu günündeki görüntüsüyle gündeme geldi.

Aktörün kızı ve damadıyla verdiği fotoğraf, sosyal medyada da çok sayıda hayran tarafından paylaşıldı.

OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALAMAK ZORUNDA KALDI

"Altıncı His", "Zor Ölüm 4.0", "Günah Şehri", "5. Element" ve "Çakal" gibi filmlerle dünya çapında tanınan Willis, sağlık sorunlarının ardından oyunculuk kariyerine veda etmek zorunda kaldı.

İlk olarak afazi teşhisi açıklanan aktörün daha sonra frontotemporal demansla mücadele ettiği duyuruldu. Hastalığı nedeniyle oyunculuktan uzaklaşan Willis, son yıllarda zamanını büyük ölçüde ailesiyle geçiriyor.