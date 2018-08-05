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Kandilli'den sıcaklık açıklaması: 45 dereceyi bulacak

Türkiye'de son 47 yılın en sıcak yılının yaşandığı bildirilirken, Kandilli Rasathanesi'nden yapılan uyarıda, İstanbul'da 39-40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerinin önümüzdeki yıllar içerisinde görülme olasılığının çok yüksek olduğu vurgulandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:22
Kandilli'den sıcaklık açıklaması: 45 dereceyi bulacak

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. 2018 yılı, ilk 7 aylık verilere göre son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Sıcaklıklar son yıllarda daha da artmaya başladı. Gezegendeki sıcaklık gittikçe artıyor. Önümüzdeki senelerde örneğin İzmir'de, Aydın'da 40- 45 dereceleri görmek mümkün olacak. İstanbul'da yine 39- 40 derecelere yaklaşan sıcaklık değerlerini önümüzdeki yıllar içerisinde görme olasılığı çok yüksek" dedi.

2018 yılında Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçtiği anlamına geliyor. 2018 yılı içinde en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 47.4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Daha önce ilk 7 aylık veriler değerlendirildiğinde en sıcak yıl 2010'du. O yıl ilk 7 aylık sıcaklık ortalaması 14.5 derece olarak ölçülmüştü. 2018 yılı ilkbahar mevsimi de son 47 yılın en sıcak ilkbaharı olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIKLAR 1-1,5 DERECE ARTTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklık artışının sebebinin küresel iklim değişikliği olduğunu kaydetti. Küredeki sıcaklıkların artmasıyla birlikte atmosferdeki suyun da buharlaşarak yağışlarla birlikte özellikle sıcaklıkların arttığını söyleyen Tek, "Bunun temel noktalarına gitmeye başlarsak, istenilen refah, artan nüfus büyük enerji taleplerine yol açıyor. Bu enerji talepleri de bizi enerji pazarına yönlendiriyor. Enerji pazarının da yüzde 80'i fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar da karbondioksit üretiyor. Karbondioksit önemli bir sera gazı. Atmosferimizde sera etkisi gösteriyor ve sıcaklıkların hızla artmasına sebep oluyor. 100 yılın başından bu yana İstanbul'da sıcaklıklar 1- 1,5 derece arasında arttı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:22
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Kandilli Rasathanesi
  5. Sıcak havalar

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