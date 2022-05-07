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Yerel Kandilli duyurdu! Düzce’de peş peşe korkutan depremler
Yerel

Kandilli duyurdu! Düzce’de peş peşe korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Düzce’de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya’dan da hissedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 03:25:00 -
Kandilli duyurdu! Düzce’de peş peşe korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Düzce’de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya’dan da hissedildi.

İlk deprem 22.53 sıralarında Çilimli’ye bağlı Kuşoğlu köyünde meydana geldi. 12.9 kilometre derinlikte, 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51’de ikinci bir deprem meydana geldi.

Deprem 17 saniye sürdü

Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde, 2.9 olarak ölçüldü 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak’tan da hissedildi.

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