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Gündem Kandil’den yüz bulamayan Özel rotayı çakma ülkücülere çevirdi
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Kandil’den yüz bulamayan Özel rotayı çakma ülkücülere çevirdi

Yeniakit Publisher
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Kandil’den yüz bulamayan Özel rotayı çakma ülkücülere çevirdi

CHP’yi ele geçirir geçirmez Kandil’e şirin görünmek için devlet düşmanı sözde operacı Pervin Chakar’ın elini öpen, 2024 yerel seçimlerini kazanmak için ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında bölücü örgüt sempatizanlarına belediye meclis üyelikleri dağıtan Özgür Özel, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde DEM’le arasına mesafe girince dümeni Kürt kimliğini ve dilini inkâr eden ırkçı partilere kırdı.

Buğra Kardan  İstanbul

Genel seçimlere tek başına girdiği takdirde hüsrana uğrayacağını anlayan Özel; Türk-Kürt kardeşliğine ve iç cepheyi güçlendirmeye dönük adımlara balta vurmak için her yolu deneyen İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti, Milli Yol Partisi’yle ittifak kurma çabası içerisine girdi. Dün Kandil’e mavi boncuk dağıtan Özel’in bugün de görünüşte milliyetçi partilere yaranmaya çalışarak, omurgasızlığını ortaya koydu. Özel’in ilkesizliği, tutarsızlığı büyük tepki topladı.

“BUNLAR OMURGASIZ”

Akit’e konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucu Başkanı Adnan Baran, şunları söyledi: “PKK’nın varlık gayesi, ülkeyi bölmekti. Terör örgütü militanları, bu gayeyi saklamıyordu. Bunlar, devleti de Cumhur İttifakı’nı da tehdit etmekten geri kalmıyordu. Ne yazık ki ülkücü veya milliyetçi geçinenler, bu durumdan rahatsız olmuyordu. Aynı PKK, silah bırakma kararı alır almaz milliyetçi geçinenlerden tepki geldi. İşte ‘Terörsüz Türkiye’ projesine şiddetle muhalefet edenler ortada. Onun için Özel’in Dervişoğlu ve Özdağ gibi arkadaşlara gitmesine şaşırılmamalı. Yine Ağıralioğlu’yla ya da başkalarıyla görüşmesi tuhaf karşılanmamalı. Ezcümle ülkücü veya milliyetçi görünümlülerin terör faaliyetinde bulunan PKK’ya sempati duydukları, silah bırakmış PKK’ya ise karşı çıktıkları unutulmamalı. Onun için dün Kandil’e sevimli görünme gayretinde olan Özel’in bugün ittifak planı garip değil. Bir Özel değil, ülkücü veya milliyetçi geçinenler de omurgasız.”

 

“ÖZEL’DE İLKE YOK”

21. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar da, şunları dile getirdi: “Bir dönem HDP ya da DEM’le ittifak yapan Özel’in şu anda milliyetçi partilerden medet umduğunu görüyoruz. Tabii başkanlık sisteminde tek başına iktidar olmak kolay değil. O nedenle Özel de ittifak arayışına giriyor. DEM olmadığı için Müsavat Dervişoğlu ve Ümit Özdağ’ın kapısını çalıyor. Özel’de ilke olmadığı muhakkak. İlkeli olsa CHP’yi böler miydi? İlle de ‘Ben’ dedi ve yenildi. Dervişoğlu ve Özdağ denendi başarılı olunamadı. İttifaklarda önceliğin vatan, millet olması mecburiyettir. Uygun olan ise milliyetçilerin YP’yle değil de Cumhur İttifakı’yla el ele vermeli.”

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