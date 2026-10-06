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Yerel Nikahına günler kala silahlı saldırıda öldürüldü
Yerel

Nikahına günler kala silahlı saldırıda öldürüldü

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Nikahına günler kala silahlı saldırıda öldürüldü

Gaziantep’te park halindeki aracında arkadaşlarıyla oturan 34 yaşındaki Kenan Abuzer Tilki, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırı yaşandı.Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak’ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki’nin 40’tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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