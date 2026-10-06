İstanbul'daki okulda bıçaklı kavgaya yayın yasağı

İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin yayın yasağı uygulanacağını duyurdu.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, okulda yaşanan olaya ilişkin radyo ve televizyon kuruluşlarının yanı sıra internet üzerinden yapılan yayınlarda da yasağa uyulması gerektiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, yayın yasağının soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin korunması amacıyla getirildiği değerlendiriliyor.

Yetkililerden olayın ayrıntılarına ilişkin yeni açıklama yapılması bekleniyor.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. ​Karar gereğince soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."