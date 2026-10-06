Normal doğumdan korkanlar bu riski bilmiyor! Planlı sezaryende komplikasyon riski 3 kat fazla

Gebe Okulu'ndan eğitim alan ve doğuma hazırlanan anne adayı Merve Yanarateş (33) de eğitim sayesinde kaygılarının azaldığını belirtip "Şu anda 37'nci haftadayız ve sona yaklaştık. Daha önce tecrübe etmediğim, uzun, keyifli ama bir o kadar da korkulu bir süreç. Bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz. Etraftan duyuyoruz, okuyoruz ama yaşamak başka bir şey. Kaygım tabi ki vardı, hala da var. Ancak Gebe Okulu beni çok rahatlatan bir ortam oldu ve çok büyük destekler aldım. Habibe Hanım ilk oturumda hamilelik sürecinden ve aşılardan bahsetti, ikincisinde doğumun nasıl olacağını anlattı" dedi. Doğum sürecini bilinçli kişilerden dinlemenin kendisi için büyük önem taşıdığını kaydeden Yanarateş şunları söyledi: "Doktorlarımız bizi takip ediyor ama burada kendi haftamıza yakın gebelerle ve ebelerle birebir konuşmak, tecrübeleri paylaşmak çok güzeldi. Habibe Hanım'la tanışmamış olsaydım, 'geçen hafta doğuruyorum' diyerek panikle acile gelebilirdim. Ama süreci anlattığı için beni neyin beklediğini artık biliyorum. Son oturumumuzda psikoloğumuz gelip, bize korku gibi duygularımızla barışmamız gerektiğini anlattı. Korku kötü bir duygu değil, o da bizim duygumuz. Düzenli gelen sancının gerçek doğum sancısı, düzensiz olanın ise yalancı sancı olduğunu yaşayarak öğrendim. Öncesinde daha çok korkuyordum, şu an tecrübeli birinden duyduğum ve hastane ortamında öğrendiğim için kaygılarım minimize edilmiş durumda."