Sandığınız gibi değil! Elektronik sigaranın dumanında bakın neler varmış

Gençlerde solunum şikayetine neden oluyor Derlemede elde edilen veriler, elektronik sigara kullanan 0-19 yaş grubundaki çocuk ve gençlerde solunum yolu şikayetlerinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Kullanım süresi ve sıklığına bağlı olarak klinik tablonun ağırlaşabildiğine değinen Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Elektronik sigara kullanan gençlerde öksürük, hırıltılı solunum, bronşit benzeri yakınmalar ve astım alevlenmeleri kullanmayanlara kıyasla çok daha sık bildiriliyor. Bu durum, cihazların çıkardığı buharın ’zararsız su buharı’ olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Tütünü yakmadan sıvıyı ısıtarak aerosol oluşturan bu sistemlerde nikotin, ultra ince partiküller ve çeşitli toksik kimyasallar bulunur. Dolayısıyla akciğerlere çekilen hava masum bir buhar değildir" açıklamasını yaptı. Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, özellikle astım teşhisi olan gençlerde tablonun daha riskli bir boyut kazandığını belirterek, "Hırıltı, öksürük veya nefes darlığı yaşayan bir ergende hekimlerin yalnızca klasik sigara kullanımını sorması artık yeterli değil. Elektronik sigara ve diğer vaping ürünleri de mutlaka sorgulanmalı. Çünkü gençler kendini ’sigara kullanmıyorum’ diyerek tanımlarken düzenli olarak elektronik sigara tüketiyor olabilir" diye uyardı. Nikotin ergenlerde daha güçlü bağımlılığa neden olabiliyor