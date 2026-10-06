Sandığınız gibi değil! Elektronik sigaranın dumanında bakın neler varmış
Elektronik sigaraların zararsız veya düşük riskli olduğu algısına bilimsel araştırmalar yanıt verdi. Ağustos 2026’da yayımlanan ve 0-19 yaş grubunu kapsayan 81 çalışmanın verilerini inceleyen derleme, bu ürünlerin akciğer sağlığı ve nikotin bağımlılığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Elektronik sigaralar duman çıkarmasa da çıkarılan şey sadece ’su buharı’ değildir. Aerosol; nikotin, ince partiküller ve çeşitli kimyasallar içerir. Akciğerlerin temel ihtiyacı ise sadece temiz havadır" ifadelerini kullandı.