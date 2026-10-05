İtalya - Türkiye CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda İtalya'ya konuk oluyor. Karşılaşma İtalya 1 - 0 Türkiye skoruyla devam ediyor.
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İtalya 1 - 0 Türkiye
Devre Arası: Maçta ilk yarı sona erdi
42' Sarı Kart: Gianluca Scamacca
37' Orta sahada topu alan İsmail araya pas düşündü. Kimsenin koşusu olmayınca top İtalya savunmasında kaldı.
26' GOL! Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında savunmadan seken top Scamacca'nın önünde kaldı. Scamacca'nın vuruşunda top ağlarımıza gitti.
17' İrfan Can ceza sahası dışından aşırtma vuruşla içeri ortaladı. Savunma arkasına sarkan Yunus'un ceza sahasının sağından yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
13' Ozan Kabak ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Ozan'ın sert şutunda kaleci son anda kornere çeldi.
11' Scamacca ceza yayının sağından şansını denedi. Scamacca'nın vuruşunda top auta gitti.
10' Abdülkerim ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Abdülkerim'in şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
5' İtalyanlar kendi yarı alanlarında top çevirerek ileri çıkmak için boşluk arıyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar.