Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

“MARKET FOTOĞRAFI GİBİ MASUM İSTEKLERLE BAŞLAYACAKLAR” Bozkurtlar’a göre süreç aslında basit bazı isteklerle başlayacak. Yaşadığınız şehri, alışkanlıklarınızı, günlük rotanızı bilen teknoloji şirketleri bunları yapay zekayla da paylaşıyor. Yapay zeka ise bu noktada devreye girip, örneğin sizin yaşadığınız yerdeki bir marketin ‘manav reyonunun fotoğraflanması’ görevi açacak. Markete gidip fotoğrafı çeken ve bunu yapay zeka uygulamasıyla paylaşan kişi bir ücret de kazanacak. “Sözleşmeyi onaylarken vereceğiniz banka hesap numarasına para yollayabilirler. Siz görevleri tamamladıkça daha çok kazanacak, daha çok kazandıkça yeni görevler isteyeceksiniz.” diyor Bozkurtlar.