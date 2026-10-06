Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek
Gelişen yapay zeka teknolojileri günlük hayatın yanı sıra iş modellerini de dönüştürmeye devam ediyor. ABD’de gündeme gelen yeni senaryoda, yapay zekanın kullanıcılara belirli konumlarda görevler verip tamamlanan işler karşılığında ödeme yapması hedefleniyor. Sürecin detaylarını aktaran Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, market reyonu fotoğrafı gibi basit isteklerle başlayacak bu yöntemin; ilerleyen süreçte kritik konumların, kamu binalarının veya kişilerin takibine dönüşebileceğini ifade ederek veri güvenliği ve istihbarat risklerine dikkat çekti.