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Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

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Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

Gelişen yapay zeka teknolojileri günlük hayatın yanı sıra iş modellerini de dönüştürmeye devam ediyor. ABD’de gündeme gelen yeni senaryoda, yapay zekanın kullanıcılara belirli konumlarda görevler verip tamamlanan işler karşılığında ödeme yapması hedefleniyor. Sürecin detaylarını aktaran Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, market reyonu fotoğrafı gibi basit isteklerle başlayacak bu yöntemin; ilerleyen süreçte kritik konumların, kamu binalarının veya kişilerin takibine dönüşebileceğini ifade ederek veri güvenliği ve istihbarat risklerine dikkat çekti.

#1
Foto - Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

Günümüzde neredeyse tüm meselelerin bir şekilde bağlandığı yapay zeka teknolojileri yine gündemin üst sıralarında… Yapay zekanın insanlara belirlenen konumlarda görev verip karşılığında para ödeyeceği senaryolar hayatımıza girmeye başladı. Uzmanlar, bunun yakın gelecekte farklı ve belki de pek de masum olmayan bir süreci başlatabileceği görüşünde.

#2
Foto - Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

Yapay zeka teknolojileri insanlığı ele girecek ya da medeniyetin sonunu getirecek mi şimdilik kestirmek zor… Ancak hızla gelişen bu teknolojilerin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kapladığı kesin. Bu kapsamda ABD’de tartışılan başlıklardan biri de yapay zekanın insanlara belli görevler vermesi. Ve tamamlanan her bir görev karşılığında ücret ödemesi. Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, “Yapay zeka insanları para karşılığı çalıştıracak” diye formüle edilen bu sürecin detaylarından bahsetti.

#3
Foto - Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

“MARKET FOTOĞRAFI GİBİ MASUM İSTEKLERLE BAŞLAYACAKLAR” Bozkurtlar’a göre süreç aslında basit bazı isteklerle başlayacak. Yaşadığınız şehri, alışkanlıklarınızı, günlük rotanızı bilen teknoloji şirketleri bunları yapay zekayla da paylaşıyor. Yapay zeka ise bu noktada devreye girip, örneğin sizin yaşadığınız yerdeki bir marketin ‘manav reyonunun fotoğraflanması’ görevi açacak. Markete gidip fotoğrafı çeken ve bunu yapay zeka uygulamasıyla paylaşan kişi bir ücret de kazanacak. “Sözleşmeyi onaylarken vereceğiniz banka hesap numarasına para yollayabilirler. Siz görevleri tamamladıkça daha çok kazanacak, daha çok kazandıkça yeni görevler isteyeceksiniz.” diyor Bozkurtlar.

#4
Foto - Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

TEHLİKELİ BİR KAPI ARAYABİLİR: Ancak daha sonraki süreç için pek de masum olmayan senaryoların da devreye girebileceği uyarısında bulunuyor Burak Bozkurtlar. Bir lokasyonun sürekli fotoğraflanması, bir kamu binasının giriş-çıkışından video çekilmesi ve hatta belirlenen bir araç ya da kişinin fotoğrafının sisteme yüklenmesi gibi görevlerden bahsediyor.

#5
Foto - Yapay zeka patron koltuğuna oturdu: İnsanlara görev verip para ödeyecek

“Bugün manav fotoğrafı çektiren yarın kendisi için kritik ancak sizin için sıradan bir hedefin fotoğrafını isteyebilir. İnsanlar o an iyi bir şey yaptıklarını düşünerek ve para kazanma motivasyonuyla da buna devam edebilir. Ancak günün sonunda bu tür güncellemeler tehlikeli bir dönemin kapısını da arayabilir.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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