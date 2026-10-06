Bursa’dan ihracata katkı: 9 ayda 13,5 milyar doları aştı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KATKISI 7,1 MİLYAR DOLARI AŞTI: Bursa'nın dış satımının yarısından fazlasında otomotiv sektörünün imzası var. Kentin otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla 6 milyar 542 milyon 794 bin dolardan 7 milyar 115 milyon 245 bin dolara çıktı. Makine ve aksamları sektörünün temsilcileri ise 9 aylık süreçte 975 milyon 769 bin dolarlık dış satıma imza attı. Üçüncü sıradaki tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler de 927 milyon 608 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bursa'nın 9 aylık ihracatına hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 839 milyon 910 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 691 milyon 176 bin, çelik sektörü 637 milyon 19 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 525 milyon 341 bin, iklimlendirme sanayi 480 milyon 60 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 435 milyon 601 bin dolar katkıda bulundu. Elektrik ve elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri başta olmak üzere 15 sektör ise kentin ihracatına toplam 942 milyon 47 bin dolar katkı verdi.