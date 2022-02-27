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Kadın - Aile Kandil için lokma tarifi | Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kandil için lokma tarifi | Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?

Kandil için lokma nasıl hazırlanır? Mübarek kandil geceleri ikram için lokma hazırlamak isteyenler “Lokma nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. İkramlık kolay lokma tarifi | Tam ölçülü lokma tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-02-27 16:05:00 -
Kandil için lokma tarifi | Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?

Kandillerde ailelerine, komşularına ikramlık hazırlamak isteyenler “Lokma nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, kolay lokma tarifi:

Kandil için lokma tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı şeker

Şerbet için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

Kızartmak için:

  • 2,5-3 su bardağı sıvı yağ

Tam ölçülü kıvamında lokma nasıl yapılır?

 

Öncelikle bir yoğurma kabının içerisine unu alın.

Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.

Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencere alın.

Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.

Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.

Afiyet olsun.

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