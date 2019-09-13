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Kandaki mikrop nasıl temizlenir?

Kan vücudumuzun en elzem parçalarından biridir. Bütün organların çalışması, oksijenin kolayca hareket etmesi ve dinç olmamız gibi çok önemli görevlere sahiptir. Hal böyle olunca ekstra bir özen gerekir. Peki ama kana bulaşan iltihap nasıl atılır? Kandaki mikrop nasıl temizlenir? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 17:45
Kandaki mikrop nasıl temizlenir?

Kan vücudumuzun en elzem parçalarından biridir. Bütün organların çalışması, oksijenin kolayca hareket etmesi ve dinç olmamız gibi çok önemli görevlere sahiptir. Hal böyle olunca ekstra bir özen gerekir. Peki ama kana bulaşan iltihap nasıl atılır? Kandaki mikrop nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Bazı durumlarda kan, mikrop ya da iltihap gibi sorunlarla kirlenebiliyor. Bu kirlilik genelde küçümsenecek bir boyutta olmuyor.

Birçok kişi kanın aynı zamanda bir organ olarak değerlendirilmesi gerektiğini yeteri kadar kavrayamamış olabilir. Oysaki kanımız; kolay ve sık kirlenmeye maruz kalan, bizatihi dolaşım sistemimizin, hormon sistemimizin en önemli taşıyıcısı konumundadır. Kanın içinde taşınmayan bir enzim, vitamin, toksin veya element yoktur. Oksijen yaşamın en önemli gereksinimidir ve kanımız vasıtasıyla tüm dokulara, organlara, hücrelere kadar taşınır

Kanda mikrop olmasının sebepleri nelerdir?

•    Bağırsakta enfeksiyon veya iltihap meydana gelmesi
•    Zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarına sebep olan hastalıklar
•    Vücutta oluşturulan apse gibi oluşumların bilinçli veya herhangi bir darbe sonucu patlatılması
•    İdrar yollarında iltihaplanmalar veya enfeksiyon oluşumu
•    Böbrek enfeksiyonları
•    Karın bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlar
•    Herhangi bir başka ameliyat sebebiyle hastaneden olanlarda da görülme riski fazladır
•    Ağır yaralar ve yaralanmalar
•    Yaşlılık faktörleri
•    Lösemi, kemoterapi veya kullanılan bazı enjeksiyonlar sebebiyle de olabilir
•    Kronik hastalığı olan kişilerde, bağışıklık sisteminin zayıf olmasından enfeksiyonla yeteri kadar savaşılmamaktadır. Bu nedenle kronik hastalığı olanlarda da görülebilir.
•    Yoğun bakımda bulunan kişilerde daha çok görülen septik şok yaşayanlar da enfeksiyon riski taşır. Septik şok komplikasyonlarından biri kan basıncıda yaşanan ciddi düşüştür.
•    Diyabet hastalığı
•    Apandisit
•    Bakterilerin boğazda birikmesi
•    İdrar sondaları
•    Vücuttaki özellikle el, ayak, ağız veya kulak gibi yerlerde bulunan yaralardan; sinek, böcek, dışkı veya evcil hayvan mikrobuna maruz kalmak. Mikrop, vücuda açık yardan daha kolay girmektedir.
•    Soğuk algınlığı veya grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonları

Kandaki mikroplarla savaşan besinler

Bazı besinler, mikrop ve iltihapları vücuttan direkt olarak atarlar. Bu doğal besinelri kullandıktan sonra ağrı, bulantı ya da sık idrara çıkma gibi sorunlar görülebilir. Bu, vücudumuzun bize vermiş olduğu bir tepkidir. 

Vücuttaki herhangi bir yerin ağrıması, orada onarım ya da bozukluk olduğunun bir göstergesidir. Eğer her ağrıda, ağrı kesici içecek olursanız, vücut tepki vermeyi bırakacak ve ağrılarınız ilerleyen süreçlerde artacaktır.

Dolayısıyla vücuttaki mikrop ve iltihabı atan bu besinleri tüketmeli, fazlasından kaçınmalısınız. 

  • Pulbiber
  • Lahana
  • Sarımsak
  • Soğan
  • Taze nane
  • Beyaz dut ve çayı
  • Maydanoz
  • Doğal ev yapımı yoğurt
  • Kiraz sapı çayı
  • Laden çiçeği
  • Mürver
  • Balkabağı
  • Bal
  • Limon
  • Yeşil çay
  • Çilek suyu
  • Roka
  • Portakal
  • Mandalina
  • Greyfurt
  • Biber
  • Zerdeçal
  • Zencefil
  • Kekik yağı
  • Somon
  • Zeytinyağı
  • Ispanak
  • Ceviz
  • Yaban mersini

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:45
  1. kana karışan iltihap nasıl temizlenir
  2. Kandaki mikrop nasıl temizlenir?
  3. kandaki iltihap nasıl temizlenir
  4. kanda iltihap neye yol açar
  5. vücuttaki kirli kan nasıl temizlenir
  6. kandaki yağ nasıl temizlenir
  7. vücutta kirli kan belirtileri
  8. kanda mikrop öldürür mü
  9. kanı temizleyen 7 bitki ve baharat
  10. kanı temizleyen şöhretsiz bitki
  11. kanda enfeksiyon tedavisi nasil yapilir
  12. kandaki iltihap nasıl düşer
  13. kanda enfeksiyon tedavisi ne kadar sürer
  14. kandaki mikrop nasıl geçer
  15. kandaki iltihap nasıl geçer
  16. kanda iltihap olur mu
  17. kandaki iltihap nasıl atılır
  18. kandaki iltihabı kurutan bitkiler
  19. kandaki iltihabı öldüren bitkiler
  20. kandaki mikrobu öldüren besinler
  21. mikrop temizleyen besinler

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