Kanadalı baba LGBT destekçilerine hadlerini bildirdi!

Kanada'da LGBT destekçisi bir grup tarafından gerçekleştirilen eyleme Kanadalı bir baba tepki gösterdi.

LGBT dayatmasına tepkiler çığ gibi büyürken, aile kurumunu hedef alan küresel sapkınlık haline gelen LGBT'ye karşı tüm dünya harekete geçti.

Ahlaksız faaliyetlerine kılıf olarak ''tercih'' açıklaması yapan ve her fırsatta özgürlük çağrılarında bulunan LGBT destekçileri, aile kavramını yok etmeye çalışırken, aileler LGBT lobilerine karşı keskin tavırlar sergilemeye başladı.

Kanada'da LGBT destekçisi maskeli bir grup tarafından gerçekleştirilen eyleme, Kanadalı bir baba tepki gösterdi.

"Pedofili olsaydım ben de maske takardım"

Sapkın grubun karşısına geçen Kanadalı baba, "Bu bayrak çocukları cinsel obje haline getirmeyi ve pedofiliyi temsil ediyor. Pedofili olsaydım ben de maske takardım, aynı sizin gibi. Şeytani emellerini insanlara dayatarak pedofilileri masum gösterip, çocukları cinsel obje haline getiriyorlar. Utancınızdan yerin dibi giriyor olmalısınız ki maske takıyorsunuz. Çocukları cinsel obje haline getirmeye çalışsam ben de utanırdım. Ama ben maskelerin ardına saklanmıyorum." dedi.

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"Çocuklarımın masumiyetini savunmaktan kıvanç duyuyorum"

Çocukları hedef alan LGBT dayatmasına karşı tek kişilik bir direniş gösteren baba "Ben çocuklarımın masumiyetini savunmaktan kıvanç duyan biriyim. Çocuklarla cinsel ilişkiye girmeye o kadar can atıyorsunuz ki devamlı bunun muhabbetini yapıyorsunuz. Allah sizi kahretsin." ifadelerini kullandı.