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Spor Kanada'dan rakibine tarihi fark
Spor

Kanada'dan rakibine tarihi fark

Beşiktaşlı Larin'in forma giydiği Kanada Milli Takımı, Cayman Adaları'nı 11-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 04:30:00 -
Kanada'dan rakibine tarihi fark

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Milli takımı ile çıktığı maçlarda gollerine devam ediyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 14 gol kaydeden Larin, Kanada'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği maçta da sahadaydı. Larin ilk 11'de başladığı maçta 60 dakika forma giyerken 13. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Larin Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta da 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Böylelikle Larin, Kanada Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 4 gol kaydederek Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.

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