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Dünya Kanada’da acil durum ilan edildi! Zorbalığı protesto eden kamyoncular başkenti felç etti
Dünya

Kanada’da acil durum ilan edildi! Zorbalığı protesto eden kamyoncular başkenti felç etti

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir haftadır kamyoncular tarafından sürdürülen aşı zorunluluğuna karşı protestolar sonrasında başkentte acil durum ilan edildi

Yeniakit Publisher
2022-02-07 23:53:00 -
Kanada’da acil durum ilan edildi! Zorbalığı protesto eden kamyoncular başkenti felç etti

Göstericilerin sayıca polislerden fazla olduğunu belirten Belediye Başkanı Jim Watson, kentin "tamamen kontrolden çıktığını" söyledi.

Watson, eylemlerin halkın güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kamyoncular, araçları ve çadırlarıyla yollarını kapattığı Ottawa kent merkezini bir haftadan uzun süredir felç etti.

"Özgürlük Konvoyu" olarak anılan eylemler, hükümetin kamyon şoförlerinin Covid-19 aşısını olma zorunluluğuyla birlikte başladı.

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