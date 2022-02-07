Kanada’da acil durum ilan edildi! Zorbalığı protesto eden kamyoncular başkenti felç etti
Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir haftadır kamyoncular tarafından sürdürülen aşı zorunluluğuna karşı protestolar sonrasında başkentte acil durum ilan edildi
Göstericilerin sayıca polislerden fazla olduğunu belirten Belediye Başkanı Jim Watson, kentin "tamamen kontrolden çıktığını" söyledi.
Watson, eylemlerin halkın güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.
Kamyoncular, araçları ve çadırlarıyla yollarını kapattığı Ottawa kent merkezini bir haftadan uzun süredir felç etti.
"Özgürlük Konvoyu" olarak anılan eylemler, hükümetin kamyon şoförlerinin Covid-19 aşısını olma zorunluluğuyla birlikte başladı.
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