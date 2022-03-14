Kan dondurucu plan! Ölen Rus askerleri orada saklanıyor

Ukrayna'daki savaş 19. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, ölü Rus askerlerinin cansız bedenlerinin Belarus'taki hastanelerde saklandığı iddia edildi. Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.

RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi: "Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular." Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor.

Ölü Rus askerler kamyonlarla taşınıyor

Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı. RFE'nin haberinden sonra askeri kamyonlar ile ölü Rus askerinin taşındığı bir video sosyal medyada yer aldı. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair kesin bir bilgi ise bulunmuyor.