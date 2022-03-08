Kan donduran görüntüler! Rus tankı sivil aracı böyle vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 13'üncü günü. Başkent Kiev yakınlarındaki Makariv bölgesinde 28 Şubat’ta Rus tankı sivil bir aracı hedef aldı. Araçta yer alan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

"Ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı'da"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "O kadar çok ölüm, zulüm var ki..." diyerek bugün bir açıklama yapmıştı.

Ukrayna hava sahasında yüzlerce Rus uçak ve helikopterinin uçtuğunu hatırlatan Zelenskiy, "Onları da yok ediyoruz. Rusya, son 30 yılda bu 13 gün boyunca Ukrayna'da olduğu kadar hava aracı kaybetmedi. Ama hala yeteri kadar ölüm makinelerine sahipler. Hala terör için yeterince füzeleri var. Sıradan insanların üzerine atmaya 500 kilogramlık bombaları var" ifadesini kullandı.

Zelenskiy: Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü

Zelenskiy, 13 gündür kendilerine hava desteği sağlanacağı, uçaklar verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da hava saldırılarında ve abluka altındaki şehirlerde her bir insanın ölümünün suçlusu elbette Rusya devleti ve ordusudur. Suç, tüm savaş kurallarını çiğneyen, insanları kasten yok eden işgalcilerde fakat Batı'da bir yerlerde, ofislerinde oturup 13 gündür Ukrayna hava sahasını koruma kararı veremeyenler de sorumludur."

Geçici ateşkes başlamıştı

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibarıyla başladı.

Rusya: Ukrayna'daki 5 şehirde insani koridorlar açıldı

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, pazartesi günü Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üçüncü tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti.

Podolyak, "Koridorlar konusunda bazı olumlu sonuçlar aldık. Bunlarda değişiklikler yapılacak ve insanlara daha etkili yardımlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun, henüz durumun çözümünü iyileştirecek önemli ölçüde sonuçlar getirmediğini vurguladı.

Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunulduğunu bildiren Podolyak, "Çözümün temel siyasi kısmı, ateşkes ve güvenlik garantileri ile birlikte yoğun istişarelerle devam edecek." dedi.