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Aktüel Kamyonetin camına yuva yapan kumrunun yavruları yumurtadan çıktı
Aktüel

Kamyonetin camına yuva yapan kumrunun yavruları yumurtadan çıktı

Mersinli araç sahibinin köpeği Max, kumru ve yuvasını korumaya aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:24:50 -
Kamyonetin camına yuva yapan kumrunun yavruları yumurtadan çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin ön camına yuva kuran kumrunun yavruları yumurtadan çıktı.

Kamyonet sahibi çiftçi İsmet Ateş, sebze ve meyve taşıdığı aracının ön camına yaklaşık 20 gün önce kumruların yuva yapması nedeniyle aracını kullanmama kararı almıştı.

Kamyonetin ön camındaki yuvadaki yumurtalardan çıkan 2 kumru yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Aracın sahibi Ateş, kumru yavruları yuvadan uçuncaya kadar aracını kullanmayıp bulunduğu yerde bekletmeye devam edeceğini söyledi.

Ateş'in Max adlı köpeği ise 20 günlük süreçte kumrunun yuvasını korumaya aldı.

Ateş dışında kimseyi yuvaya yaklaştırmayan Max, 20 gün boyunca anne kumru ve yuvasını kedi saldırılarından korudu.

Anne ve iki yavru kumrunun yuvasında kurt melezi Max'ın koruma nöbeti devam ediyor.

Aracının ön camındaki yuvada kumru yavrularının çıkmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Ateş, "Yaklaşık 20 gün önce aracıma bindiğimde camın önünde bir yuvanın olduğunu gördüm. Bir iki gün sonra yuvada iki yumurtanın olduğunu fark ettim. O günden bu yana aracımı hiç yerinden kıpırdatmadın. Yavruların çıkmasını bekledik. Çok şükür bugün yavrulara kavuştuk. Mükafatını gördük. Kısmet olursa 1 hafta 10 güne kadar yuvadan uçacaklar. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bunda gizli kahramanımız köpeğimiz Max'in emeği çok. Çünkü kimseyi yuvanın yanına yaklaştırmadı."

Ateş, yavruların kanatlanıp uçacakları günü sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

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