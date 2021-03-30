Kamu işçi zammı 2021 | Kamu işçi maaşları 2021

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında, kamu işçisinin zam görüşmeleri, ücretsiz izin ve kısmi çalışma uygulamaları, kadına yönelik şiddete dair açıklamalarda bulundu. Kamudaki yaklaşık 650 bin işçinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü ile ilgili hazırlıklara başladıklarını belirten Arslan, şu bilgileri verdi: "Bu iş için konfederasyonumuz bünyesinde bir komisyon kurduk. Üyemiz sendikalarla değerlendirme toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta tekrar bir toplantı yapacağız. Türk-İş'ten süreci birlikte yürütmek yönünde teklif aldık. Bu kapsamda iki konfederasyonun heyetleri, talepleri oluşturmak için üç kez bir araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz."

Toplu iş sözleşmesi ne zaman tamamlanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kamuda çalışan işçilerin enflasyon farkı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Bilindiği gibi 200 bine yakın kamu çalışanı toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alıyor. Ancak kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. 2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek. Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam yapmıştı. Kamuda çalışan işçilerden, belediyelere ve metal sektörüne kadar birçok toplu sözleşme 2021 yılında gerçekleşecek. 2021'de, 4688 sayılı kanuna göre, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler 30 Ağustos'ta bitecek. Kamu işçileri için bu yıl başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin Haziran sonu Temmuz ayı başında belirlenmesi bekleniyor.