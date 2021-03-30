Kamu ihalelerinde yeni dönem

Sistem sayesinde firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek. Haziran ayı sonuna kadar da gerekli şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Aynı süreçte kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde, şeffaf bir şekilde yapılacak.

Şartname havuzları oluşturuluyor

Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Yıl sonuna kadar alınacak idari kararla, zorunlu haller dışında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek.

Şeffaflık artacak

Atılacak yeni adımlarla kamu ihalelerine yönelik denetim güçlendirilerek tasarruf ve şeffaflığın artırılması sağlanacak. Dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulacak. Kamu İhale Kanun’ndaki kaldırılması mümkün olmayan istisnalar da bu süreçte disiplin altına alınacak. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç ve işlem süreleri de önemli ölçüde azaltılacak