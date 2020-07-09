Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 5 sivili öldürdü

DAKAR (AA) - Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivili öldürdüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Batı Valisi Adolphe Lele Lafrique, ayrılıkçıların orduya bilgi sağlamakla suçladığı bir kişinin 3 hafta önce kaçırıldığını, cesedinin çarşamba sabahı bulunduğunu belirtti.

Lafrique, ayrılıkçıların aylar önce kullanılamaz hale getirdiği bir köprüyü yeniden inşa etmeyi kabul eden bir girişimcinin, salı günü eşi ve iki çocuğuyla kaçırıldığını, dün cesetlerinin bulunduğunu ifade etti.

Ndop'ta bir okulda müdürlük yapan Njifon Paul de ayrılıkçıların bölgede son haftalarda eylemlerini artırdığına dikkati çekerek, ayrılıkçı militanların, ailelerinde ordu mensubu bulunan kişileri kaçırdıklarını, fidye karşılığı serbest bıraktıklarını, fidye alamadıklarında öldürdüklerini söyledi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.



Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.



Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.