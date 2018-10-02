Kamboçyalı bakandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn'u makamında kabul etti.02 Ekim 2018 Salı 20:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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