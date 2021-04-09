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Gündem Kalın'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki
Gündem

Kalın'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin sözlerine "hadsiz ve mesnetsizdir" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 00:48:00 -
Kalın'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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