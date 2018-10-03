Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında soruya "Bu konu kabinenin gündeminde yok" yanıtını verdi.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

Daha önce de sormuştunuz. Yine aynı cevabı vermek zorundayım. Bu konu kabinenin gündeminde yok.

Tabi Meclis ayağı ayrı bir konu. Meclis biliyorsunuz, kendi kanunlarını çıkarabilir ama kabinenin gündeminde bu konu yok.