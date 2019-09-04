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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı - Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtilen görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konuları da ele alındı

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:11
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve Bolton arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler, Libya'daki son durum değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları konuşuldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-25 Eylül'de ABD'nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu da görüşmede ele alındı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konularının etraflıca konuşulduğu görüşmede, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirildi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yapacağı Türkiye ziyaretinin ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de görüşmede vurgulandı.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:11
  1. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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