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Kadın - Aile Kahvaltıya ne yapabilirim? kahvaltıda ne yenir?
Kadın - Aile

Kahvaltıya ne yapabilirim? kahvaltıda ne yenir?

Kahvaltı uzun süren açlık sonrasında düşen kan şekeri seviyesini yükselterek, güne zinde ve enerjik başlamayı sağlar.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 13:49:00 - 2022-01-23 14:18:11
Kahvaltıya ne yapabilirim? kahvaltıda ne yenir?

Sabah uyanınca yapılan sağlıklı bir kahvaltı metabolizmanızı hızlandırır. Özellikle çocuklarda çok önemli olan kahvaltı, gelişim sürecinde olan çocuklar için yağ, karbonhidrat, protein ve vitaminlerin düzenli olarak alınmasını sağlar. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz. Bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır.

Sağlıklı kahvaltı seçenekleri

  • Karbonhidrat
  • Süt ürünleri
  • Zeytin
  • Yumurta
  • Kuru kayısı
  • Yeşillik
  • Meyve
  • Badem, fındık, ceviz
  • Sade yoğurt ve yulaf

Arasına koyacağınız domates, salatalık ve peynirle muhteşem bir kahvaltı olan simit tarifi…

Simit tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kuru maya
  • 4 su bardağı un

Üzeri için

  • Yarım çay bardağı su
  • Yarım çay bardağı pekmez
  • 1 kase susam

Simit tarifi nasıl nasıl yapılır?

Simit yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun ve karıştırın. Ardından içerisine yumurtayı da kırarak güzelce karıştırın. Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin. Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin. Suyla pekmezi karıştırın. Susamları da hafif kavurun ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirin. Çıtır simitleriniz hazır. Afiyet olsun.

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