5 dakika poğaçası tarifi, nasıl yapılır? Hızlı poğaça tarifi
Pişirme süresi de oldukça kısa olan bu poğaçayı kahvaltıdan 5 çayına her an yemek isteyeceksiniz.
En güzel poğaça tarifi
5 dakika poğaçası tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 2,5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 paket kabartma tozu
- 3,5 su bardağı un
İç harcı için:
- 1 su bardağı beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet yumurta sarısı
5 dakika poğaçası tarifi nasıl yapılır?
Yoğurma kabına yumurta, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu alıp karıştırın. Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Maydanozları ince ince doğrayıp peynirle karıştırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle düzleştirin. Aralarına maydanoz-peynir karışımından koyup D şeklinde kapatın. Poğaçaları yağladığınız tepsiye dizip üstlerine yumurta sarısı sürün ve çatalla şekil verin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verin ve 25-30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.