Krep börek tarifi, nasıl yapılır? Krep börek malzemeleri

Krep börek tarifi

Krep Börek Malzemeleri

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz (kendi arzunuza göre ayarlayın)

1 su bardağından 1 parmak eksik un

İçi için:

8 dilim pastırma

8 dilim kaşar peyniri

1 çay bardağı mısır unu

kızartmak için göz kararı sıvı yağ

Krep börek nasıl yapılır?

Yumurta ve sütü çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. İçine un ve tuz ekleyip koyu ayran kıvamında pürüzsüz bir hamur olana kadar çırpıyoruz. Yanmaz tavayı fırçayla hafifçe yağlıyoruz. Üstüne kepçe yardımıyla incecik olacak şekilde krep hamurundan döküyoruz. Göz göz olduğunda öbür tarafını pişiriyoruz, tavadan bir tabağa alıp diğer hamur malzemeleri içinde aynı işlemi yapıyoruz. Pişen krepleri tek tek içlerine pastırma ve kaşar dilimi koyup önce yanları içe kapatıp sonra yuvarlıyoruz. Bu işlem bittikten sonra çırpılmış yumurtaya daldırıp çıkarıp mısır ununa buluyoruz. Tavada yağı hafifçe kızdırıp böreklerin iki tarafını güzelce kızartıyoruz. Sıcak sıcak servis yapıyoruz afiyet olsun.