Operasyon çocukları mercek altında! Dijital spekülatörlerin tuzağına dikkat
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ekonomimiz üzerinde yapılmak istenilen operasyonalar için önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada vatandaşların dikkatli olması vurgulandı.
DMM, finansal piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen, finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlar tespit edilmiştir. Piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışanlara karşı gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olması; ilgili resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemesi önemle rica olunur"
