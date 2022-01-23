Pişi tarifi nasıl yapılır? Kahvalti tarifleri nefis

Pişi tarifi

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım paket yaş maya

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için

2 su bardağı ayçiçek yağı

Yağ çekmeyen pişi tarifi nasıl yapılır?

Ilık su içerisinde 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım paket yaş mayayı çözdürün. Derin bir kap içerisinde 3 su bardağı un, tuz ve mayalı karışımı harmanlayın ve yoğurun. Kalan unu da kıvam alana kadar azar azar ekleyin. Hamuru 10 dakika kadar yoğurun ve üzerini örtüp oda ısısında bir saat kadar mayalayın. Mayalanmış hamuru merdane ile açın ve açtığınız hamuru su bardağı ile keserek şekillendirin. Kızmış yağın içerisine atın ve önlü arkalı kızartın.

Çok kolay, hızlı pişi tarifi için malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı elenmiş un

Kızartmak için;

bol sıvı yağ

Çok kolay, hızlı pişi tarifi nasıl yapılır?

Un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri kap için alıp karıştırıyoruz. Ardından unumuzu yavaş yavaş ilave ederek kabartma tozumuzu da ekleyerek çok katı olmayan hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu 10 dk dinlendiriyoruz. Bol miktarda sıvı yağımızı ocağa koyarak ısınmasını bekliyoruz. Aksi halde pişilerimiz çok fazla yağ çekebilir. Elimize bir miktar sıvı yağ ile yağlayarak hamurumuz dan küçük parçalar alıp daire şeklinde genişletiyoruz. Yağa bırakmadan önce orta kısmından parmağımız ile delik açıyoruz. Pişilerimizi arkalı önlü kızartıp servise hazırlıyoruz.

Kolay pişi tarifi

Mayalı sütlü pişi nasıl yapılır?

Süt, su, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp, 5 dk kadar mayayı aktifleştirmek için bekliyoruz. Maya aktifleştikten sonra sıvı yağı ekleyip, karıştırıyoruz. Daha sonra da tuz ve azar azar unu ekleyip, yoğuruyoruz.

Peynirli ve sade pişi tarifi nasıl yapılır?

İlk önce un hariç bütün malzemeleri bir kaba koyup karıştırın. Daha sonra onu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan bir hamur yapın. 10 dakika dinlendirin. Daha sonra hamuru 2 bezeye ayırıp açın. Bardakla kesin ve kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun.