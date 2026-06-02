İşte terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın son hali
Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında çekilen ve cezaevi idaresi tarafından yeni teslim edilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Buldan, Demirtaş'ın son halini gözler önüne serdi.
Demirtaş ile yan yana çektirdikleri iki kareyi paylaşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğraflar yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar."