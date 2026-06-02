MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçti. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduk.

Ülkemiz, siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyor. Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. CHP'de kutuplaşma derinleşti. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.

Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli.

Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır.

Türkiye köklü devlet geleneği tarihin kadim gözleridir.

İslam ülkeleri arasında kuvvetli birlik temin edilemedi. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir. Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Kudüs Paktı teklifimiz ciddiyetle ele alınmalı. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail'e haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmelidir.

BM can çekişmektedir. AB ve NATO gibi kurumlar kan kaybetmektedir. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve bütün olarak çıkması elzemdir. Türkiye buna hazırdır.

Ayrıntılar gelecek…