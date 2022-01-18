Bebe bisküvisi tarifi - Ev yapımı bebe bisküvisi nasıl yapılır?

Ev yapımı bebe bisküvisi nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Bebe bisküvisi tarifi

Malzemeler

1 Tane Muz (Çatal ile ezilmiş olmalı)

3 Yemek Kaşığı Tereyağı

1 Avuç Fındık (Toz olacak şekilde ezilmiş olmalı)

2 Yemek Kaşığı Bal

1 Çay Kaşığı Tarçın

Tam Buğday Unu (Kıvama Gelecek Kadar)

Ev yapımı bebe bisküvisi nasıl yapılır?

Malzemenin tümü hamur olacak hale getirilmeli. Unu yavaş yavaş ekleyin ki katı bir hamur olmasın. Hamur elde ettikten sonra küçük toplar alarak önce yuvarlayıp sonra bebe bisküvisi görüntüsü verecek şekilde minik dikdörtgenler elde edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve çatal ile üzerlerine hafif bir yata iz yapın. 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Bebeğiniz ve çocuğunuz ev yapımı bebe bisküvisine bayılacak.

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Bebe bisküvili pasta tarifi nasıl yapılır?

Cici bebe bisküvisi pasta tarifi için malzemeler

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 paket büyük cici bebe bisküvisi

1 paket krem şanti

1 paket vanilya

Üzeri için ;

Çikolata sosu

Cici bebe bisküvisi pasta tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle çikolata soslu yapalım ,soğuması için dolaba bırakalım. Üzeri kabuk olmasın diye ara ara karıştıralım. Sonra muhallebili yapımı için sütü, unu, şekeri, yumurtayı ve tereyağı bir tencereye alalım . Ocağın altını açalım köyü kıvama gelen kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Pişen muhallebi ocaktan aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıksın içine krem şanti ve vanilya ekleyelim.Güzelce çırpalım borcamın dibine biraz muhallebi sürerek üzerine bisküvisi sıra sıra koyalım ve tekrar muhallebi dökelim . Bu işlem muhallebi bitene kadar devam edelim . En son üzerine muhallebi dökelim.

Bebe bisküvili pasta kolay tarif

Bebe bisküvili pasta tarifi nasıl yapılır?

Bir tencereye sütü ve yumurtayı alın, güzelce çırpın. Şekeri, unu, nişastayı koyun. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Margarini katın 2 dk sonra ocaktan alın. İçine bebe bisküvilerini ikiye bölerek atın çok ezmeden kaşık ile karıştırın. Islatılmış borcama koyun.

Krem şantili bebe bisküvili pasta nasıl yapılır?

Süt ve krem şantiyi bir tencereye alıp, mikserin önce düşük, sonra yüksek devriyle koyulaşıncaya kadar çırpın. Üzerine iri parçalar halinde kırdığınız bebe bisküvisini ilave edin. Daha sonra iri parçalanmış ceviz,fındık, damla çikolataları koyun.meyveleri küp küp doğrayıp ekleyin.Bütün malzemeyi karıştırın.