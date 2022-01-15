Bebeklerin bağışıklığını güçlendiren 3 ek gıda tarifi! Elma, havuç ve meyve püreleri

Bebeklerde bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin başında anne sütü gelir. Anne sütünün faydaları çok fazladır. Doğumdan sonra beş gün boyunca gelen anne sütüne kolostrum sütü denir ve yüksek antikorlara (koruyucu savunma hücreleri) sahiptir. Bu süt bağışıklık temellerini atar.

Bağışıklık sistemi hastalıklarına hangi doktor bakar? /İmmünoloji nedir?

Pek çoğumuz bağışıklık sistemi için hangi doktora gidilir sorusunu soruyoruz. Bağışıklık sistemi konusunda bir hekime görünmek istiyorsanız immünoloji uzmanına gitmeniz gerekiyor.

İmmünoloji nedir?

Enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, dokular ve moleküllere immün sistem adı verilir. İmmünoloji de bu sistemi inceleyen bilim dalıdır. İmmünoloji uzmanları, immün sistemin patojenlere verdiği yanıtı inceler.

Bebeklerde bağışıklık sistemi

Bebeklerde bağışıklık sistemi, hızla gelişir. Doğumdan hemen sonra tamamen farklı ve patojenlerle dolu bir dünyaya alışma süreci bebek için oldukça zordur. Ancak onu, çok güçlü bir şekilde koruyacak olan bağışıklık sistemi güçlendiricisine yani anne sütüne sahiptir. Yapılan pek çok araştırma, anne sütünün sadece besin olmadığını, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren, onu dış dünyaya hazırlayan bir içeriğe sahip olduğunu göstermiştir. Bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimini 6 ay tek başına karşılamaya yeterlidir, bu aylardan sonra bebeğe uygun ek gıda verilmesi, malnütrisyon ve enfeksiyon tehlikesinden uzak, sağlıklı başlangıç yapmasını sağlar. Ek gıdaya geçiş döneminde bebek anne sütü veya mama ile beslenmeye devam etmektedir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren belirtiler

bir yılda 8 den fazla enfeksiyon yaşamak

bir yılda 2 den fazla ciddi sinüs enfeksiyonu geçirmek

bir yılda 2 kereden fazla zatürreye yakalanmak

büyümede geri kalmak

tekrarlayan yumuşak doku apseleri

bir yaş üzerindeki çocuklarda, ağız veya ciltte mantar enfeksiyonu saptanması

enfeksiyonları düzeltmek için damar yolundan antibiyotik kullanma gerekliliği

iki aydan uzun süre antibiyotik kullanımına rağmen düzelme olmaması

ailede primer immün yetmezlik öyküsünün varlığı

Sağlıklı 3 ek gıda tarifi

Elma püresi Malzemeler

1 adet küçük elma ayıklanıp, çekirdekleri alınmış küp doğranmış

Yapılışı

Elma cam rende de güzelce rendelenir. Suyuyla birlikte bir kaseye alınır ve iyice karıştırılır.

Elma ve havuç püresi Malzemeler

1 adet küçük havuç veya pancar ayıklanmış küp doğranmış

1 adet küçük elma ayıklanıp, çekirdekleri alınmış küp doğranmış

1 çorba kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı

Havuç ve yulafı 1 çay bardağı kadar su ile pişirilir. Püre haline getirip soğumaya bırakın. Oda ısısına düştüğünde içine cam rendede rendelenmiş elma ile iyice karıştırılır.

Not: Daha önceden bebeğe yoğurt denenmiş ise 1 çorba kaşığı yoğurtta eklenebilir karışıma.

Meyveli yulaf maması malzemeler

1 orta boy elma veya armut

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm (sıcak suda önceden ıslatılmış)

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı doğal ev yoğurdu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Su, yulaf ezmesi ve kuru üzüm ile birlikte çok kısık ateşte yulaflar yumuşayana kadar pişirilir. Elma veya armut soyulur, cam rendeden geçirilerek püre haline getirilir. Yulaflı karışım ılıyınca, blender dan geçirilir. Soğuyunca, rendelenmiş elma veya armut ile birlikte yoğurda ilave edilir.