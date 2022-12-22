"Kahrolsun şeriat" sloganı atan hadsizler aslında ne diyor?

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Günlerdir sokaklarda "kahrolsun şeriat" sloganları atıp dini hassasiyete sahip kesimi kışkırtmaya çalışan solcu gruplara tepkiler dinmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, TİP'liler başta olmak üzere sokaklarda şeriat karşıtı yürüyüşler yaparak provokasyona soyunan kesime, Halil Konakcı Hoca'nın şeriat üzerine sohbeti ile cevap verdi.

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, şeriatı anlattığı sohbetinde, "şeriat nedir?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

Şeriat demek bu Kuran-ı Kerim demek. Bu Kur'an'ın bir ismi de şeriat demek. Bunun içinde Fatiha'dan Nas Suresi'ne kadar olan her şeyin toplamına şeriat denir.

Bu ülkede "ben Müslümanım" deyip de "kahrolsun şeriat" diyen insanlar var. Değil memleket de camiler de.. Şeriatın sahibi kimdir? Allah'tır. Tebliğ edeni kimdir? Peygamberimiz'dir (sav). Şeriatın yazılı nüshası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşamak zorunda olanlar kimlerdir? Müslümanlardır. "Kahrolsun şeriat" dendiği zaman "kahrolsun Allah" demektir, "kahrolsun Muhammed (sav)" demektir, "kahrolsun Kur'an-ı Kerim" demektir, "kahrolsun Müslümanlar" demektir.