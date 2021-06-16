  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı: Bu haksız ve siyasi kararlar…
Avusturalya’da ilginç olay: Dev örümcek ağları vurdu!
Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarptı!
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Yerel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 18:08:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.D'nin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli M.D'nin ikametinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay