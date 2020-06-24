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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:27:14 -
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 46 ES 264 plakalı kamyon, Torun Mahallesi Çatak mevkisinde elektrik direğine çarpıp bir evin bahçesine devrildi.

Kazada, Mehdi Has (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sürücü sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Has'ın cenazesi, Andırın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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