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Aktüel

Kahramanmaraş'ta site bahçesinde 23 Nisan etkinliği

Gençlik Merkezi üyeleri çocuklara hediyeler dağıtarak, konser düzenledi

2020-04-22 18:58:07 -
Kahramanmaraş'ta site bahçesinde 23 Nisan etkinliği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde çocuklar eğlendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaları amacıyla Gençlik Merkezi ekibi harekete geçti.

Maarif Mahallesi'ndeki bir sitede düzenlen kutlama programında, sosyal mesafe kuralı uygulanarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler verildikten sonra düzenlenen konserde seslendirilen şarkılara balkonlardan eşlik edildi.

Gençlik Merkezi görevlilerinden Çiğdem Özbek, yaptığı açıklamada, 23 Nisan için etkinlik düzenledikleri belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan geri kalmalarını istemedik." ifadesini kullandı.

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