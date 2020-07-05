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Aktüel

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-05 18:35:55 -
Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Dadal Kanlı (15) serinlemek için Kartalkaya Barajı göletine girdi. Kanlı'nın gölette gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, polis ekiplerinden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve dalgıç ekiplerinin göletteki çalışması sonucu Kanlı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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