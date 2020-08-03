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Aktüel

Kahramanmaraş'ta eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:11:23 -
Kahramanmaraş'ta eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde dün, annesinin yanında yaşarken boşanma aşamasındaki eşi Ali Yavuz (38) tarafından tüfekle öldürülen Sevgi Yavuz'un (28) cenazesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca aldı.

Yavuz'un cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Olay

Çağlayancerit ilçesinde dün, Ali Yavuz (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Sevgi Yavuz'un (28) yanına gitmiş, çıkan tartışmanın ardından eşini tüfekle öldürüp kayınvalidesini de yaralayarak kaçmış sonra da polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


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