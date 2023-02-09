  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı
Gündem

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 06:51:00 -
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı

Depremlerin ardından Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sitedeki bir binanın enkazında Altınoluk'a ulaşan aralarında bölgeye Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin de bulunduğu görevliler, onu sağ olarak çıkardı.

Altınoluk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Enkaz altındaki çocuk yaşadığı acıyı Kelime-i Tevhid ile hafifletti!
Enkaz altındaki çocuk yaşadığı acıyı Kelime-i Tevhid ile hafifletti!

Gündem

Enkaz altındaki çocuk yaşadığı acıyı Kelime-i Tevhid ile hafifletti!

Enkaz altındaki anne-kız böyle kurtarıldı!
Enkaz altındaki anne-kız böyle kurtarıldı!

Gündem

Enkaz altındaki anne-kız böyle kurtarıldı!

Macar ekip 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı
Macar ekip 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

Gündem

Macar ekip 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

Günler sonra enkazda ulaşılan 13 yaşındaki Enes'in ilk sözü: Çok kötüyüm
Günler sonra enkazda ulaşılan 13 yaşındaki Enes'in ilk sözü: Çok kötüyüm

Yerel

Günler sonra enkazda ulaşılan 13 yaşındaki Enes'in ilk sözü: Çok kötüyüm

Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor
Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor

Gündem

Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor

Milletvekili Eser, deprem enkazından 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı!
Milletvekili Eser, deprem enkazından 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı!

Yaşam

Milletvekili Eser, deprem enkazından 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı!

Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Yaşam

Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23