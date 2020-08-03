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Aktüel

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-03 19:59:13 -
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu.

Erkenez Mahallesi'nde besicilik yapan Cuma ve Safiye Avcı çifti gelen sesler üzerine kontrol ettikleri ahırda ineklerin akıma kapıldıklarını gördü. Avcı çiftinin akımı kapatmasına rağmen ahırdaki 5 inek telef oldu.

Safiye Avcı, AA muhabirine, eşinin yüzde 50 engelinin bulunduğunu tek geçim kaynaklarının ise hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvanların o hallerini unutamadıklarını ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktaran Avcı, "Tek geçim kaynağımızdı. Hayvanlarım telef olunca, mağdur oldum. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum." diye konuştu.

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