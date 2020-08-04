Kahramanmaraş'ta düğünde çocuğun vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde açılan ateş sonucu 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçeye bağlı Koçovası Mahallesindeki düğünde rasgele ateş açılması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Afşin Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.
- Olay
İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, önceki gün çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu Sidar ölmüş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.