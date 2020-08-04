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Aktüel

Kahramanmaraş'ta düğünde çocuğun vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:41:24 -
Kahramanmaraş'ta düğünde çocuğun vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde açılan ateş sonucu 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesindeki düğünde rasgele ateş açılması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Afşin Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

- Olay

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, önceki gün çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu Sidar ölmüş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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