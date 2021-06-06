Kahramanmaraş'ta buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde buğday hasadı yapılırken çıkan yangında 5 dönüm tarım alanı zarar görmüştü, ekiplerin hummalı çalışmaları sonrası yangın söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi'nde Fevzi K'ye ait tarım arazisinde biçerdöverle buğday hasadı yapıldığı sırada biçilen alanda yangın başladı.
Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polisler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle 50 dönümlük tarlanın 5 dönümü zarar gördü.