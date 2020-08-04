  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta akarsuya düşen bebek kurtarıldı

Vatandaşlarca sudan çıkarılan ve götürüldüğü hastanede kalbi duran bebek, doktorların müdahalesiyle yaşama döndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:57:18 -
Kahramanmaraş'ta akarsuya düşen bebek kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde akarsuya düşen 2 yaşındaki bebek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Küçükcerit Mahallesi Değirmengözü Mesire Alanı'nda ailesiyle piknik yapan Ö.D. isimli bebek ayağının kayması sonucu suya düştü.

Akıntıya kapılan bebek, mesire alanında piknik yapanlarca kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince getirildiği Çağlayancerit Devlet Hastanesinde kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Ö.D, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı