Kahramanmaraş’ta afetzede esnaf prefabrik çarşıda hizmet verecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’nde inşa edilen ve ‘Kocaeli Çarşısı’ adı verilen geçici esnaf çarşısında altyapı ve zemin çalışmaları tamamlandı.

Yakında faaliyete geçiyor

Prefabrik iş yerlerinin montajının sürdüğü çarşıda 50 iş yerinin kısa zamanda faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kentte koordinatör olarak görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremlerin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yavuz, hayatın normalleşmesini hedefleyen çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Esnafın işlerine hızla dönebilmesi için de çarşılar kurduklarını anlattı.

Faaliyetler hızlandı

Yavuz, şöyle devam etti: “Şu anda içinde bulunduğumuz ‘Kocaeli Çarşısı’nda hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın katkılarıyla 50 adet 32’şer metrekarelik dükkânlardan oluşan güzel bir çarşı kuruyoruz. Prefabrik ve modüler bir yapı olarak inşa edeceğiz. Daha sonra kura sistemiyle bunları esnafımıza dağıtmak suretiyle ticari hayata bir başlangıç sağlayacağız. Bunun dışında yine şehrin çeşitli merkezlerinde kurulacak esnaf çarşıları için de çalışmalar devam ediyor.”

500 milyonluk yardım

Çarşıyı yaklaşık 10 gün içerisinde hizmete almayı planladıklarını dile getiren Yavuz, Kocaeli’nden bölgeye belediyeler hariç 500 milyon liralık yardım yapıldığını aktardı. Yavuz, hayırseverlere teşekkür etti.

İhtiyaç karşılanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kamu kurumları ve yerel yönetimlerce şehirde 23 ayrı noktada konteyner ile prefabrik çarşılar inşa edileceğine dikkat çekti. Güngör, 50 iş yerinden oluşan ‘Kocaeli Çarşısı’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağına işaret etti.

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